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Haberler Balıkesir Yavru keçisi komşusu tarafından tüfekle telef edildi

Yavru keçisi komşusu tarafından tüfekle telef edildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen D.D. isimli bir kişi, komşusunun yavru keçilerine tüfekle ateş etti. Olayda bir yavru keçi telef olurken, iki keçi ise yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekibine de mukavemette bulunduğu öğrenilen zanlı, daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Yavru keçisi komşusu tarafından tüfekle telef edildi
İHA

08.08.2021, 16:27 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021, 16:54

Bir yavru keçisi telef olan ve tüfekten çıkan saçmalarla iki keçisi de yaralanan Saki Dizlek yaptığı açıklamada, daha önce de köpeğinin hunharca katledildiğini, ondan öncesinde de iki atının tuhaf bir şekilde telef edildiğini anlattı.

Daha önceki kayıplarının failinin kesinlik kazanmadığını ancak bu kez keçilerine saldıranın D.D. isimli akli dengesi yerinde olmayan komşusu olduğunu iddia eden Dizlek, saldırgan komşusundan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı yerin bir restoranın çok yakınında olduğuna dikkat çeken Saki Dizlek, yaşanılan olay sırasında tüfekten çıkan saçmaların restorandaki hiçbir şeyden haberi olmayan müşterilere isabet etmemesini ise büyük bir şans olarak nitelendirdi.

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