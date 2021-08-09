Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı! Komandolar bölgede

Türkiye'nin ormanlık bölgelerinden ve endemik türlerinin yanı sıra flora ve faunasıyla önemli bir bölgesi olan Kazdağları korumaya alındı.

MAVİ BERE SAHADA

Olası yangın ihtimaline karşı 30 Temmuz itibarıyla Balıkesir genelinde bütün ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, 3 Ağustos'ta da izinli piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateşli piknik yapılması yasaklandı.

Kazdağları ve içinde bulunan Kaz Dağı Milli Parkı tam korumaya alınırken, tüm girişlere pankartlarla uyarılar asıldı. Ayrıca önleyici faaliyetler kapsamında jandarma, emniyet, orman muhafaza ve milli parklar görevlilerinin orman alanlarının yakınında, giriş noktalarında ve çevresinde sürekli olarak motorlu ve yaya olarak devriye görevinde bulunuyor.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Önemli bir orman varlığına sahip olan Balıkesir'de yangınlara karşı alınan önlemler artırıldı. 2021 yılı içinde, özellikle son günlerde ülkemizin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ederken hava sıcaklıklarının yükselişiyle birlikte Balıkesir genelinde yangınlara karşı uygulanan tedbirler genişletildi. Mayıs ayı itibariyle uygulamaya konulan tedbirler hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkması ve birçok ilimizde yangınların meydana gelmesi üzerine çok daha kapsamlı olarak hayata geçirilmiş bulunuyor. Bu kapsamda il genelinde arozöz ve iş makinelerinin tespiti yapılırken, ayrıca maden işletmesi, inşaat şantiyesi gibi özel firmaların sahip olduğu iş makineleri envanteri hazırlandı."

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