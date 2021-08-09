CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki katliam gibi kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan bu hadiselerle ilgili soruşturmaların titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürüldüğünü ve bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan: Kaza titizlikle soruşturuluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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