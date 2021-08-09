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Haberler Balıkesir Erdoğan: Kaza titizlikle soruşturuluyor

Erdoğan: Kaza titizlikle soruşturuluyor

Erdoğan: Kaza titizlikle soruşturuluyor

9.8.2021

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki katliam gibi kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan bu hadiselerle ilgili soruşturmaların titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürüldüğünü ve bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.
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