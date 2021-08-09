Katliam gibi kaza

BALIKESİR'DE 95 kilometre hızla viraja giren yolcu otobüsü taklalar atarak yoldan çıktı. Şoför ve ikinci şoförle birlikte 15 kişinin öldüğü kazada, 7'si ağır olmak üzere 17 kişi de yaralandı. Zonguldak'tan İzmir'e giden Efe Tur'a ait Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB çevreyolunda girdiği keskin virajda aniden yoldan çıktı.

Keskin viraja 95 kilometre hızla girdiği öğrenilen yolcu otobüsü bir anda taklalar atarak yurda yığınına dönerken yolculardan 11'i olay yerinde, 4'ü ise kaldırıldıkları hastanelerde can verdi. 17 kişi ise yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS GELDİ

ŞOFÖR Kerem Başol ile ikinci şoför Cengiz Umut'un da yaşamını yitirdiği korkunç kazada bariyerleri aşarak araziye devrilen otobüste can pazarı yaşandı. Camları ve tavanı parçalanan otobüste bulunan yolcular araziye savruldu. İçinde 32 kişinin bulunduğu otobüste 11 kişi olay yerinde can verdi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırılırken hayatlarını kaybetti. Korkunç kazada 17 yolcu da yaralandı. Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

40 METRE FREN İZİ GÖRÜLDÜ

SORUŞTURMA kapsamında ilk belirlemelere göre otobüsün 95 kilometre hızla keskin viraja girdiği ve yerde 40 metre firen izine rastlandığı öğrenildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Şıldak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

ARKADAŞININ YERİNE GEÇMİŞ

Kazada ölen sürücü Kerem Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyona geçtiği ortaya çıktı. Onur Güneş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can arkadaşım Kerem'im, dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin. 'Yarın akşam gelirsin' dedin. Üzdün beni be kardeşim üzdün" ifadelerine yer verdi.

'YARALILAR ETRAFA SAÇILMIŞTI'

AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin Uygur da Balıkesir Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaralılardan Ayşe Kesgin, kaza anını anlattı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden İzmir'in Dikili ilçesine yakınlarının yanına gittiğini belirten Kesgin, kaza anında uykusundan sıçradığını belirterek, "Önce çantamı aradım. Etrafımda hiç yolcu göremedim. Ön koltukta bir kadının elinde telefon vardı. Kaza olmuş, kimse yok etrafta, '112'yi arayalım' dedim.

HERKES DIŞARIDAYDI

Ancak o şaşkınlıktan arayamadı. Sonra arabada çantamı aramaya çalıştım. O kadın da kızını arıyordu. Şoförün oradaki kırık camdan dışarı atladı, ben cesaret edemedim. Sonra biri beni otobüsten çıkardı. Dışarıda herkes yaralıydı, yere serilmişlerdi. Otobüsün sol tarafında oturanların hepsi dışarı savrulmuştu. Şuuru açık olan üç kişiydik. Benim de kaburgalarımda kırıklar varmış" diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDENLER

Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak, Ahmet Kızılırmak.