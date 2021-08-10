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Haberler Balıkesir Kazdağları'nda 'Yeşil Vatan' için temizlik!

Kazdağları'nda 'Yeşil Vatan' için temizlik!

Türkiye dört bir yanda meydana gelen yangınları tek vücut olarak söndürdü. Olası bir yangına karşı ise vatandaşlar mücadele ediyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları Hanlar bölgesinde yaşayanlar, piknikçilerin gelişigüzel attıkları çöpleri temizledi.

Kazdağları'nda 'Yeşil Vatan' için temizlik!
İHA

10.08.2021, 09:38

20 kişilik kadınlı erkekli ve çocuklu grup, yol kenarları başta olmak üzere karış karış dolaşarak çevreyi temizledi.

ONLARCA TORBA ÇÖP

Dağa girişin ve pikniğin yasak olmasını fırsat bilen gönüllüler, "Rastgele atılan ve özellikle yangına sebebiyet verebilecek cam şişe gibi çöpleri ve poşetleri topladık. Onlarca torba çöp toplandı. Çevre sakinlerimizle güzel bir temizlik yapmış olduk" dediler.




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