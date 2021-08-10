Kazdağları'nda 'Yeşil Vatan' için temizlik!

20 kişilik kadınlı erkekli ve çocuklu grup, yol kenarları başta olmak üzere karış karış dolaşarak çevreyi temizledi.

ONLARCA TORBA ÇÖP

Dağa girişin ve pikniğin yasak olmasını fırsat bilen gönüllüler, "Rastgele atılan ve özellikle yangına sebebiyet verebilecek cam şişe gibi çöpleri ve poşetleri topladık. Onlarca torba çöp toplandı. Çevre sakinlerimizle güzel bir temizlik yapmış olduk" dediler.









