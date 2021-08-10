Motosikleti devrilen zabıta toprağa verildi

BALIKESİR'İN Karesi ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren zabıta memuru Veli Aycan'ın cenazesi toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası Aycan Balıkesir'de gerçekleştirilen 61. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'ndeki görevi sonrası kent merkezine doğru yola çıkmış ve idaresindeki motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

■ SUAT SALGIN