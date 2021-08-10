  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Müslümanlığı seçen Vanessa, Elif Leyla oldu

Müslümanlığı seçen Vanessa, Elif Leyla oldu

Müslümanlığı seçen Vanessa, Elif Leyla oldu

10.8.2021

ALMANYA'DA Hıristiyan bir ailede doğan Vanessa Sonja, Almanya'daki Türklerin yaşantısından etkilenerek, İslam dinine girmeye karar verdi. İslam'a dair araştırmalarını ülkesinde yapan Vanessa, Müslümanlığı seçerek Elif Leyla ismini aldı. Erdek Müftülüğündeki resmi işlemlerinin ardından Piri Reis Camii'nde Müftü Mehmet Tüfekçioğlu'nun başkanlığında ihtida töreni düzenlendi.
ERDEK'TE yapılan tören Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Müftü İslam, tevhit inancı, imanın şartları, İslam'ın şartlarıyla ve Müslüman olmanın sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konuşmanın ardından İslam'ı seçen Vanessa Sonja, Kelimei Şehadet getirdi. Gözyaşlarıyla İslam'a giren Vanessa ve yakınları hep birlikte dua ettiler. Müftü Mehmet Tüfekçioğlu tarafından Elif Leyla'ya ihtida belgesi verildi.

■ SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müslümanlığı seçen Vanessa, Elif Leyla oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.