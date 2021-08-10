Müslümanlığı seçen Vanessa, Elif Leyla oldu

ALMANYA'DA Hıristiyan bir ailede doğan Vanessa Sonja, Almanya'daki Türklerin yaşantısından etkilenerek, İslam dinine girmeye karar verdi. İslam'a dair araştırmalarını ülkesinde yapan Vanessa, Müslümanlığı seçerek Elif Leyla ismini aldı. Erdek Müftülüğündeki resmi işlemlerinin ardından Piri Reis Camii'nde Müftü Mehmet Tüfekçioğlu'nun başkanlığında ihtida töreni düzenlendi.

ERDEK'TE yapılan tören Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Müftü İslam, tevhit inancı, imanın şartları, İslam'ın şartlarıyla ve Müslüman olmanın sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konuşmanın ardından İslam'ı seçen Vanessa Sonja, Kelimei Şehadet getirdi. Gözyaşlarıyla İslam'a giren Vanessa ve yakınları hep birlikte dua ettiler. Müftü Mehmet Tüfekçioğlu tarafından Elif Leyla'ya ihtida belgesi verildi.

■ SUAT SALGIN