  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Otomobil, arızalanan arabaya çarptı: 1 ölü

Otomobil, arızalanan arabaya çarptı: 1 ölü

Otomobil, arızalanan arabaya çarptı: 1 ölü

11.8.2021

İSTANBUL'DAN İzmir'e giden Halil Yüksel Baydar (60), Balıkesir Savaştepe mevkiinde arızalanan 34 BB 057 plakalı aracını kenara çekti. Bu sırada arkadan gelen İsa Çiftçi (22) yönetimindeki 35 AKB 629 plakalı araç, Baydar'ın otomobiline çarptı. Kazada, sürücü Baydar'ın eşi Gülay Baydar (59) öldü. Halil Yüksel Baydar, İsa Çiftçi ve yanındaki İpek Çiftçi, Halil Efe Çiftçi, Buran Çiftçi, Muazzez Duyarlı ve Elmas Duyarlı yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Muazzez Duyarlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

■ SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobil, arızalanan arabaya çarptı: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.