Otomobil, arızalanan arabaya çarptı: 1 ölü

İSTANBUL'DAN İzmir'e giden Halil Yüksel Baydar (60), Balıkesir Savaştepe mevkiinde arızalanan 34 BB 057 plakalı aracını kenara çekti. Bu sırada arkadan gelen İsa Çiftçi (22) yönetimindeki 35 AKB 629 plakalı araç, Baydar'ın otomobiline çarptı. Kazada, sürücü Baydar'ın eşi Gülay Baydar (59) öldü. Halil Yüksel Baydar, İsa Çiftçi ve yanındaki İpek Çiftçi, Halil Efe Çiftçi, Buran Çiftçi, Muazzez Duyarlı ve Elmas Duyarlı yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Muazzez Duyarlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

■ SUAT SALGIN