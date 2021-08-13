Balıkesir'de huzur operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Balya. Edremit, Erdek, Havran ve Marmara İlçelerinde 11.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş ele geçirildi.





Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Susurluk ve Marmara ilçelerinde 09-10 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 6 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ele geçirildi.