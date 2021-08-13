Klima yüklü TIR’dan alevler yükseldi

BALIKESİR-BURSA karayolunda seyir halindeki TIR'ın klima yüklü dorse kısmı bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Önceki akşam saatlerinde seyir halindeki 42 ATF 690 plakalı TIR'ın 42 AHD 178 plakalı dorse kısmından duman çıktığını gören sürücü Mehmet Telli, aracı yolun kenara çekti. Klima yüklü olan TIR'ın dorse kısmı alev alırken, sürücü dorse ile çekiciyi birbirinden ayırarak, itfaiyeyi aradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

■ SUAT SALGIN