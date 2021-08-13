Koyunları yanan çiftçiye ağlatan destek

BALIKESİR Altıeylül'e bağlı Gökköy'de 1 Ağustos'ta koyunların bulunduğu çardakta çıkan yangın sonrasında Kadir Yiğit'e ait 103 koyun yanarak telef olmuştu. Olayın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yiğit'e 29 koyun ve 1 koç hediye etti. Yiğit, bu destek sonrası gözyaşlarını tutamadı.

■ SUAT SALGIN