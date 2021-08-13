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Haberler Balıkesir Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir genç ağır yaralandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
İHA

13.08.2021, 16:37

Gönen girişinde motosikleti ile kontrolünü kaybederek yere düşen E.A. (16), metrelerce sürüklendi.

Motosikletin kendisinden 50 metre uzağa fırladığı öğrenilen genç, 112 ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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