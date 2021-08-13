Gönen girişinde motosikleti ile kontrolünü kaybederek yere düşen E.A. (16), metrelerce sürüklendi.
Motosikletin kendisinden 50 metre uzağa fırladığı öğrenilen genç, 112 ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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