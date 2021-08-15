Balıkesir Altıeylül (Gümüşçeşme)'de 175 m² avlulu kargir ev mahkemeden satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Balıkesir Altıeylül (Gümüşçeşme)'de 175 m² avlulu kargir ev mahkemeden satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda evin fiyatı da belirtildi.
Balıkesir Altıeylül (Gümüşçeşme)'de 175 m² avlulu kargir ev mahkemeden satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Balıkesir'de mahkemeden satılık kargir ev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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