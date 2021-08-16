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Haberler Balıkesir Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 10 günde 81 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 10 günde 81 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 81 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 10 günde 81 kişi gözaltına alındı
İHA

16.08.2021, 17:36

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 09-15.08-2021 tarihinde yapılan 36 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Sındırgı, Gönen, Bigadiç, Susurluk, Havran ve Burhaniye İlçelerinde 63 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 53 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.



Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 47 gram esrar maddesi, 3 bin 452 adet sentetik ecza hap, 2 bin 13 adet ecstasy hap, 2.037 gram bonzai, bin 153 gram metamfetamin, 6 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 43 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 13 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 09-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 92 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, bin 476 adet sentetik uyuşturucu hap, bin 16 gram metamfetamin, bin 8 adet bandrolsüz kitap, 14 adet kazı malzemesi, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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