Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 10 günde 81 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 09-15.08-2021 tarihinde yapılan 36 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Sındırgı, Gönen, Bigadiç, Susurluk, Havran ve Burhaniye İlçelerinde 63 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 53 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.





Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 47 gram esrar maddesi, 3 bin 452 adet sentetik ecza hap, 2 bin 13 adet ecstasy hap, 2.037 gram bonzai, bin 153 gram metamfetamin, 6 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 43 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 13 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.





Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 09-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 92 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, bin 476 adet sentetik uyuşturucu hap, bin 16 gram metamfetamin, bin 8 adet bandrolsüz kitap, 14 adet kazı malzemesi, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.