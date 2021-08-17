‘Gözlerimi kapatıp tetiğe bastım’

BALIKESİR'İN Karesi ilçesinde fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Murat Aydın'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldüren Rümeysa Aydın (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçeye bağlı kırsal Ziyaretli mahallesinde, 7 yıllık evli Murat Aydın ile Rümeysa Aydın arasında tartışma çıktı.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Rümeysa Aydın, kendisini ölümle tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı öne sürülen eşi Murat Aydın'ı evdeki pompalı tüfekle vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Murat Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Rümeysa Aydın jandarma tarafından gözaltına alındı. Kocasından fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın, "Olay günü tartıştık. Bana çocuklarımın önünde yine şiddet uygulayacak diye korktum ve kendimi korumak için tüfeği aldım. Amacım korkutmaktı ama üzerime gelmeye devam edince gözlerimi kapayıp tetiğe bastım" dedi. Gözlerini açtığında eşinin yerde yattığını gördüğünü iddia eden Aydın, mahkemde tutuklandı.

■ SUAT SALGIN