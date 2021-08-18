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Haberler Balıkesir Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı

Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde saman yüklü kamyon alev alev yandı. Kamyonun alev alev yanması ve söndürme çalışmaları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
İHA

18.08.2021, 22:37 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021, 23:04

Edinilen bilgiye göre, olay Susuzyayla kırsal mahallesinde meydana geldi.

Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı

İddiaya göre, Gökhan Zeybek yönetimindeki 10 H 4613 plakalı saman balyası yüklü kamyon elektrik tellerine çarpması nedeniyle saman balyaları yanmaya başladı.

Vatandaşlar durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İvrindi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesine rağmen kamyon cayır cayır yandı. Kamyonun alev alev yanması ve söndürme çalışmaları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Yangın ekiplerin büyük gayreti sonucu kontrol altına alınmasına rağmen kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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