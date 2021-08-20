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Haberler Balıkesir Bandırma'da can pazarı!

Bandırma'da can pazarı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan dört kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Bandırma'da can pazarı!

20.08.2021, 15:45

Bandırma - Çanakkale yolu Edincik kavşağında meydana gelen kazada, 39 ABL 710 plakalı otomobil ile 10 TF 502 plakalı kamyonet çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler araçlarda sıkışan Zeynep G. ve Sena G. adlı şahısların cansız bedenlerin çıkardı. Kazada yaralanan kamyonet şoförü İ.Ö., S.K., D.Ö. ve M.Ü. ise olay yerine gelen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı feci kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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