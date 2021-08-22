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Balıkesir'de orman yangını!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Bölgede 46 kişiden oluşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Balıkesir'de orman yangını!
AA

22.08.2021, 16:24 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021, 16:32

İlçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile gönderilen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ayrıca, 4 helikopter ile söndürme çalışmasına havadan destek sağlanıyor.

Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katılıyor. Bölgede 46 kişiden oluşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

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