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Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından Altıeylül ve Susurluk ilçelerine 3 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 130 kök kenevir bitkisi ve bin 215 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon
İHA

22.08.2021, 10:31

Balıkesir İI Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Altıeylül ve Susurluk ilçelerinde izinsiz kenevir yetiştirdiği tespit edilen 5 şüphelinin kenevir ekimi yaptığı alanda ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 130 kök kenevir bitkisi, 5,5 kilo kubar esrar, 60 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ve 1 adet metal arama dedektörü ele geçirildi.

Altıeylül ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada ise bin 215 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Şüpheliler hakkında adli tahkikat devam ediyor.

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