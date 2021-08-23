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Haberler Balıkesir Hemzemin geçitte tren otomobili biçti

Hemzemin geçitte tren otomobili biçti

Hemzemin geçitte tren otomobili biçti

23.8.2021

BALIKESİR Dursunbey'de hemzemin geçitte trenin çarptığı araçta Aykut Ak (30) ile annesi Ümmühan Şahpaz (55) öldü. Kaza 22.30'da İstasyon mahallesinde yaşandı. Ak yönetimindeki 10 CBT 87 plakalı otomobil, kontrolsüz girdiği hemzemin geçitte trenin altında kaldı. Metrelerce sürüklenerek demir yığınına dönen otomobilde sürücü Ak ve annesi sıkıştı. Anne Ümmühan Şahbaz olay yerinde öldü, ağır yaralı Ak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SUAT SALGIN

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