Kazdağları'nda orman yangını! Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı

Kazdağları'nda sabah 09.18'de başlayan yangın Edremit'in Güre Mahallesi Kavurmacılar bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Yangına 30 kadar arozöz, 140 yangın söndürme personeli, 29 helikopter ve 3 uçak ile müdahale ediliyor.

Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı. Yaralanan Özkan Kaya (28) isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zaman zaman uçak ve helikopter pilotları alçak irtifalara inerek yangına müdahale için manevra yaparken, heyecanlı anlar yaşanmasına sebep oluyorlar. Bölgedeki hava trafik yoğunluğu ise Deniz Kuvvetlerine bağlı İHA ve gözlem helikopterleri tarafından yangın komuta merkezine gönderilen görüntüler ile sağlanıyor.

Havadan müdahalenin gün batımına kadar devam etmesi beklenirken, karadan ise ekipler yangın bölgesine geçiş için dozerler ile yolları açmaya çalışıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.