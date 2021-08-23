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Haberler Balıkesir Konak Kaymakamı muhabire kız istedi

Konak Kaymakamı muhabire kız istedi

Konak Kaymakamı muhabire kız istedi

23.8.2021

AYVALIK'IN Yeni Asır muhabiri Suat Salgın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Cunda MTAL memurlarından Zehra Taşbilek ile sözlendi. Son kararnameyle İzmir Konak'a atanan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın, baba Ali Taşbilek'ten bizzat kız istediği Cunda Uygulama Oteli VİP salonundaki törende, çiftin söz yüzüklerini de Kaymakam Görgülüarslan taktı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Müftü Emre Önal ve Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da törende Salgın-Taşbilek çiftini ve yakınlarını yalnız bırakmadı.

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