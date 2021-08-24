Düğün yemeğinden 33 kişi zehirlendi

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Düğün yemeğinden zehirlendikleri öngörülen hastalar tedavi atlında alınırken, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da hastaneye gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Düğün yemeğinde etli yemek, pilav, ayran, tatlı ve su verildiği öğrenildi.

■ SUAT SALGIN