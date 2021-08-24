Kazdağları da yanıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor. Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler, olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı.

18. DAKİKADA HAVADAN MÜDAHALE

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ve Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nden görülmesiyle en kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi. Sarp arazideki vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Şıldak, "Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu" dedi. Şıldak, karadan ise 140 yangın söndürme personelinin, 30 arazöz, su tankeri ve ikmal araçlarıyla alevlere müdahale ettiğini dile getirdi.



YANGIN TEK NOKTADAN BAŞLADI

VALİ Hasan Şıldak, "Buradaki müdahalelerle en seri şekilde söndürme faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Çok sıkı şekilde ve takibi çok iyi bir koordinasyonla sürdürülen bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızla gerekse diğer yetkili birimlerle koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Bazı basın yayın organlarında yangının iki ayrı noktada başladığı ifade edildi. Bu, gerçeği yansıtmıyor. Yangın şu anda bulunduğu tek noktada başladı. Vali Şıldak, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın, jandarma ve orman idarelerince titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şu bilgileri verdi: Kara ekipleri bölgeye ulaştı, arazözlerden hortum çekildi. Yerden de havadan da müdahaleler devam ediyor.



TAVAKLI'DA 1 AYDA 9 KEZ YANGIN ÇIKTI

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyünde son bir ayda 9'uncu kez orman yangını çıktı. Tepebağlar mevkisinde öğle saatlerinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeliyle, Geyikli ve Ezine belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Bölgede yangını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.



BODRUM'DA 1 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Suat SALGIN