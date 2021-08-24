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Haberler Balıkesir Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Kazdağları'ndaki yangın kontrol altında

Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Kazdağları'ndaki yangın kontrol altında

Son dakika haberi...Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, 'Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.' dedi.

Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Kazdağları'ndaki yangın kontrol altında

24.08.2021, 12:15 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021, 12:16

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yaklaşık 24 saat önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce yerleşim alanlarından uzakta yükselen dumanın fark edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda öncelikle helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu.

Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak dün öğleye doğru kara ekipleri de söndürme çalışmasına başladı.

Birçok ilden ekiplerin ve gönüllülerin de destek verdiği çalışma kapsamında, yoğun çabalar sonucu yangının ilerlemesi önlendi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise 11.30'da orman yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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