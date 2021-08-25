Bir bölge sönüyor diğeri başlıyor

KAZ Dağları'ndaki yangının söndürülmesinden sonra Çanakkale Ezine ve Muğla Seydikemer'de dün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Her iki bölgede de ekipler alevleri söndürmek için seferber oldu. Ezine'nin Tavaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, arazöz ve diğer ekipmanlarla müdahale edildi. Söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye araçları da destek verdi. Seydikemer'deki yangına ise havadan ve karadan müdahale edildi. Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevlere 5 adet helikopter, 1 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

■ FERDİ YAVUZ