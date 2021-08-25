Yangına koşan gence ayı saldırdı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, karadan ve havadan yürütülen müdahaleyle dün kontrol altına alındı. Söndürülen yangında büyük emek harcayan ve bölgeye gönüllü olarak gelen Özkan Kaya'nın (28) başına gelen korkunç olay büyük şaşkınlık yarattı. Ormanlık alanda çıkan yangından etkilenen bir ayı, kaçarken önüne çıkan orman gönüllüsü Kaya'ya saldırdı.

Duman nedeniyle paniklediği tahmin edilen ayı, talihsiz gence ağır darbelerle zarar verdi. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Kaya'nın vücudunda derin yarıklar ve kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLERLEMESİNE İZİN VERİLMEDİ

KAZ Dağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alandaki yangının söndürülmüş olması Kaya'nın en büyük tesellisi oldu. Öte yandan önceki gün Kaz Dağları'nda yükselen alevlere karşı ekipler yoğun mesai harcadı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce yerleşim alanlarından uzakta yükselen dumanın fark edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda öncelikle helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu. Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak söndürme çalışması yapıldı. Birçok ilden ekiplerin ve gönüllülerin de destek verdiği çalışma kapsamında, yoğun çabalar sonucu yangının ilerlemesi önlendi.

17 HELİKOPTER ARALIKSIZ UÇTU

AKŞAM havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekipler, gece boyu karadan alevlerle mücadele etti. Dün sabah ise 17 helikopter yeniden devreye alındı. Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan havalanan helikopterler, Kızılkeçili Mahallesi mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın havuzundan ve denizden su alarak müdahalede bulundu. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için 37 arazöz, 13 su ikmal aracı, 6 dozer ve 10 ekskavatörle çalışma yürüttü. AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de söndürme faaliyetine destek verdi. Ekipler, yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de yaptığı açıklamada, yangının dün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındığını duyurdu.

SUAT SALGIN