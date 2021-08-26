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Balıkesir'de sahte para operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri piyasaya sahte para sürmek üzere olan 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 14 bin 700 TL değerinde sahte para yakalandı.

İHA 26.08.2021, 12:41 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021, 13:06