Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bazı şüphelilerin getirdikleri sahte paraları piyasaya sürecekleri yönünde bilgiler alınması üzerine operasyon yapıldı.
Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 14 bin 700 TL değerinde sahte para yakalandı. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapılırken, bir şüpheli aranıyor.İzmir'de kaçakçılara geçit yok! 7 ayrı operasyon
Balıkesir'de sahte para operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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