Öldürdüğü kocasından bir çocuğu daha olacak

BALIKESİR'DE 7 yıllık evli olduğu eşi Murat Aydın'ı (30), sürekli şiddet ve cinsel istismar gördüğü iddiasıyla öldüren Rümeysa Aydın'ın (27) 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Avukat Neslihan Çallıoğlu, tutuklu müvekkilinin, "Çocuğumu dünyaya getireceğim. Eş katili oldum, bir de bebeğimin katili mi olayım?" dediğini söyledi. Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, eşi Murat Aydın'ı, 13 Ağustos günü yaşanan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Genç kadın, olay günü eşinin kendisine bıçak zoruyla sahip olduğunu söylemiş, yataktaki bıçak izleri de delil olarak mahkemeye sunulmuştu.

"TAHLİYE TALEP ETTİK"

MÜVEKKİLİNİN eşi tarafından 2 gün boyunca eve hapsedildiğini ve şiddete maruz kaldığını belirten Avukat Çallıoğlu, "Rümeysa'nın 1.5 ay önce uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığı hususunu tespit etmiş bulunuyoruz" dedi. Bu şartlarda bebeği dünyaya getirme düşüncesinin herkesin verebileceği bir karar olmadığını belirten Avukat Çallıoğlu, "Rümeysa'nın hamilelik durumundan dolayı tahliyesini talep ettik. Rümeysa'nın tutuksuz olarak yargılanacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

SUAT SALGIN