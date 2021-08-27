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Haberler Balıkesir “Zeytinin Babası” gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

“Zeytinin Babası” gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin tanınmış zeytin ve zeytinyağı sanayicisi Ahmet Sucu son yolculuğuna yüzlerce sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı.

“Zeytinin Babası” gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
İHA

27.08.2021, 18:16

Uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa tedavi gördüğü Ankara- Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 54 yaşında yenik düşen Ahmet Sucu'nun Merkez Saatli Camii'nde kılınan öğle namazındaki cenazesinde; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay eski Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Hava Kuvvetleri eski Genel Komutanı İbrahim Fırtına, Ayvalık Belediyesi'nin eski başkanları Ahmet Tüfekçi, Hasan Bülent Türközen, Rahmi Gençer, daire amirleri, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, kadim dostlarıyla, yüzlerce vatandaş hazır bulundu.

Cenazede; Ahmet Sucu'nun eşi Emin Sucu, oğulları Halil ve Cem'in yanı sıra dayısı Mehmet Ünez'in derin üzüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Ayvalık zeytin ve zeytinyağının sadece Türkiye'de değil dünya genelinde tanınmasında büyük emekleri bulunan sempatik tavırları, yardımseverliği ve halkın içinden duruşuyla binlerce insanın kalbinde taht kuran Ahmet Sucu için ikinci cenaze namazı ise defnedildiği Ayvalık Kabristan'ında kılındı.

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