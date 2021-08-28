Bıçaklayanların adını verdikten sonra öldü

BALIKESİR'İN Edremit ilçesine bağlı Ali İleri Caddesi üzerinde, K.Ö. ile Keskin Yılmaz (32) arasında, kaybolduğu ileri sürülen mal nedeniyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö, Yılmaz'ı 30 yerinden bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Keskin Yılmaz, kendisini K.Ö. ve E.Ü. isimli kişilerin yaraladığını söyledikten sonra yaşamını yitirdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi.

■ SUAT SALGIN