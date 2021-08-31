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Haberler Balıkesir Polis baskınlarında 130 gözaltı

Polis baskınlarında 130 gözaltı

Operasyonlarda çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Polis baskınlarında 130 gözaltı

31.8.2021

Balıkesir'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 130 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı. Polis ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs gözaltına alınırken, 24'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız ateşli silah, 5 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyet ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 35 ayrı çalışmada ise 50 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 256 gram, 210 adet sentetik ecza hap, 27 gram bonzai, 48 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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