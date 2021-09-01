Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

BALIKESİR'DE uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 30 Ağustos tarihinde il merkezi, Sındırgı ve Gömeç ilçelerinde 6 ayrı çalışma yapıldı. Çalışmalarda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs adli makamlara sevk edildi. 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

■ SUAT SALGIN