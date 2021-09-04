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Haberler Balıkesir Otomobilinin içinde ölü bulundu, katilleri aranıyor

Otomobilinin içinde ölü bulundu, katilleri aranıyor

Otomobilinin içinde ölü bulundu, katilleri aranıyor

4.9.2021

BALIKESİR'İN Gönen ilçesinde Gündoğan mevkisinde otomobil içinde faili belli olmayan kişi veya kişiler tarafından kurşunlanarak öldürülmüş bir şahıs bulundu. Balıkesir Gönen ilçesi istikametinden Gündoğan istikametine giden Ahmet Avcı'nın (45) kullandığı 10 CEE 51 plakalı otomobilde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre Gündoğan Koruluğu karayolunda park halinde yol kenarında duran aracı gören vatandaşları durumu Sarıköy jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda araç sahibi şoför Ahmet Avcı'nın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

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