Son dakika: Edremit Körfezi’nde deprem!

Edinilen bilgiye göre Edremit Körfezi'nde, Burhaniye ilçesinin 4,5 kilometre açığında deniz tabanında saat 14.13'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre 9.87 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç, Ayvalık ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre maddi hasar meydana gelmedi.

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