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Haberler Balıkesir Başkan Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a tebrik telgrafı gönderdi.

Başkan Erdoğan, Balıkesir’in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
AA

06.09.2021, 11:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a tebrik telgrafı gönderdi.

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