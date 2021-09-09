Balıkesir ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir merkez ve Karesi, Altıeylül, Kepsut, Balya, Susurluk, Manyas, Gönen, Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

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Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.