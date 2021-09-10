Bıçak kemiğe dayandı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olan Samet S'den (35) şiddet gördüklerini öne süren eşi Hayel S. (30) ile kayınvalidesi Atiye S. (60) ellerine aldıkları bıçakla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çıktı. Gördükleri şiddete dayanamadıklarını belirten iki kadın, yanlarına kimseyi yaklaştırmayıp, yetkililerle görüşmek istedi. İhbar üzerine bölgele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'KENDİMİZİ KESERİZ'

Gelin ile kayınvalidesi, zaman zaman kendilerine yaklaşan polis ve vatandaşlara ellerindeki bıçağı göstererek, "Yaklaşmayın, kendimizi keseriz, sorumlusu siz olursunuz" diyerek kimseyi yanlarına yaklaştırmadı.

2 yıldır Samet S'nin tedavi edilmesi için mücadele verdiklerini belirten anne Atiye S, "Çalmadık kapı kalmadı. Bugün burada bu eylemi yapmamızdaki sebep sesimizi daha yukarılara duyurmak" dedi.

VALİ TELEFONDA İKNA ETTİ

Polislerin uzun uğraşlarına rağmen ikna olmayan Atiye S. ve Hayel S, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ile telefonla görüştürülerek, yardım sözü almalarının ardından eylemlerini sonlandırdı. Atatürk Anıtı'ndan inen Atiye S. ve gelini Hayel S, hastaneye götürülürken, Samet S. ise polis tarafından bulunarak emniyete götürüldü.

SUAT SALGIN