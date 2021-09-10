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Haberler Balıkesir CHP milletvekili Şahin’in oğlu arabasını polisin üzerine sürdü

CHP milletvekili Şahin’in oğlu arabasını polisin üzerine sürdü

CHP milletvekili Şahin’in oğlu arabasını polisin üzerine sürdü

10.9.2021

Balıkesir'de sık sık skandallarıyla gündeme gelen CHP Milletvekili Fikret Şahin, oğlu Ege Şahin ile birlikte yine rahat durmadı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da trafik çevirmesine takılan Şahin'in oğlu Ege Şahin, iddiaya göre aracını sağa çekmeyerek görevlilerin üzerine sürdü. Camı indiren milletvekilinin oğlu, aracın Milletvekili aracı olduğunu söyleyerek araçta babasının olduğunu belirtti. Polisler aracın koruma tahsisli olduğunu gösteren belgeyi istediğinde ise yine iddiaya göre Ege Şahin ve polisler arasında tartışma çıktı. Milletvekili Şahin'in de dahil olduğu tartışmada babaoğul birlikte görevlilere hakaret ve tehditler savurdu. Milletvekili Şahin, polis memuruna 'Sen bu üniformayı hak etmiyorsun, sicilin kaç senin' şeklinde sözler sarf etti. Olay yerine gelen polisler, Şahin ailesini karakola götürdü.

■ SUAT SALGIN

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