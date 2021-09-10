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Haberler Balıkesir Hapis cezasıyla aranan firari 2 FETÖ'cü yakalanıp, cezaevine kondu

Hapis cezasıyla aranan firari 2 FETÖ'cü yakalanıp, cezaevine kondu

Balıkesir’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi. M.Ç. ve S.D., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hapis cezasıyla aranan firari 2 FETÖ’cü yakalanıp, cezaevine kondu
DHA

10.09.2021, 09:59

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi Burhaniye'de yakaladı. Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan S.D. de Edremit'te yakalandı. M.Ç. ve S.D., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nce ilimiz genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü firarisi şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında; KHK ile kapatılan müzahir dernek üyesi olan ve Bank Asya hesabı bulunan, Balıkesir Burhaniye İlçesinde FETÖ silahlı terör örgütünün mütevelli heyeti içerisinde faaliyet gösteren, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, M.Ç isimli şahıs Burhaniye ilçemizde yakalanmıştır. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan Bylock kullanıcısı ve KHK ile kapatılan müzahir şirket çalışanı olan, örgütün bayan yapılanmasında sohbet ablalığı yapan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. ise Edremit'te yakalanmıştır."

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