  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Büyükfındık Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir’de orman yangını
İHA

11.09.2021, 12:35

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık mevkiinde çıkan orman yangını kısa surede kontrol altına alındı.



İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık mevkiinde çıkan orman yangının da 10 dönüm genç meşelik alan yandı. Yangına İvrindi İşletme Müdürlüğü, Akbaş İşletme Şefliği, Büyükfındık Mahallesi civarında 202 numaralı bölmede bulunan genç meşe ormanında saat 08:39 da çıkan orman yangınına ilk müdahalede 2 Hizmet Vasıtası, 1 İlk Müdahale Aracı, 3 Arazöz, 2 Su İkmal Aracı, İvrindi Dozer ve Balıkesir bölgeden gelen 1 helikopter ile müdahale edilen örtü yangınında yaklaşık 10 Dönüm alan zarar gördü. Yangı çıkan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.