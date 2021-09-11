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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Büyükfındık Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.