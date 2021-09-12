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Haberler Balıkesir Edremit'teki skandal gösteriye tepkiler çığ gibi! Anadolu kadınına hakaret

Edremit'teki skandal gösteriye tepkiler çığ gibi! Anadolu kadınına hakaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'li belediyenin kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında yaptığı gösteri tepkilerin odağında. Çarşaflı kadın rezilliği ile ilgili Bakan Derya Yanık, 'Bu hakaret Mehmetçiğimizi fedakârca destekleyen kahraman Anadolu kadınına yapıldı' dedi.

Edremit’teki skandal gösteriye tepkiler çığ gibi! Anadolu kadınına hakaret
SABAH

12.09.2021, 09:07

Balıkesır'ın Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla CHP'li belediye tarafından düzenlenen törene öfke dinmiyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi'nce hazırlanan temsilde çarşaflı bir kadının zincire vurulması infiale neden olurken, aralarında STK temsilcileri, dernekler ve siyasilerin olduğu isimler; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı istifaya çağırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Görüntüler, Kurtuluş Savaşı'nda cephedeki Mehmetçiğimizi fedakârca destekleyen kahraman Anadolu kadınına hakaret, Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların hür olmadığını zannetmek ise apaçık gaflettir.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Anadolu'nun cesur, yiğit, kahraman kadınlarına kıyafetleri üzerinden yapılan saygısızlığı, çirkinliği kınıyorum. Zihniyetiniz batsın.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Türk kadınına işgalciler dahi zincir vuramadı ama CHP'li Edremit Belediyesi organizasyonuyla, Türk kadınına zincir vurulmaya kalkıldı. Ninelerimiz adına takipçisi olacağız.

AK Parti Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya: CHP, halkın inancı ve hayat biçimine karşı düşmanca tutumundan asla vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek de... Açık olanı da kapalı olanı da rahat bırakın.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül: Yazıklar olsun! Bu cennet vatan, Kurtuluş Savaşı'nda nice kahraman anaların mücadelesi ile düşmandan temizlendi. Sizin alçak zihniyetinizle asla kirletilemez!

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