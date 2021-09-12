Emre de ailesinin arkasından gitti

Balıkesir'den Aydın'a kız kardeşinin üniversite işlemleri için giderken kamyonun arkadan çarparak LPG'li otomobilin patlaması nedeniyle çıkan yangında ağır yaralanan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Emre Söylemez (26) iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Söylemez'in aynı kazada ailesinden 4 kişinin öldüğünü birkaç gün önce öğrendiği ve kendisini sorumlu tuttuğu için hayata küserek yaşama direncini kaybettiği ifade edildi.

LPG TANKI PATLADI

Aydın-İzmir Otobanı 75'inci yıl Selatin Tüneli'nde 2 hafta önce meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yanarak can verdi. Söylemez ailesi, bindikleri otomobilin teklemesi sonucu İzmir Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli'ne 20 metre mesafede mola verdi. Aile bireylerinin iterek çalıştırdığı otomobil, sağ şeritten ağır ağır ilerlediği sırada arkadan çarpan kamyon, otomobili tünelin içine kadar 30 metre sürükledi.

Tünelin içinde otomobilin LPG tankı alev alarak bomba gibi patladı. Hüseyin Söylemez (53), Fatma Söylemez (47), Minel Söylemez (21) ve akrabaları Emir Gezici (10), yanan aracın içerisinden çıkamayarak can verdi. Kazada Emre Söylemez (26) ile Murat Arslan da (40) yaralandı.

BEBEĞİNİ GÖREMEDİ

Vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında tutulan Emre Söylemez'e annesi, babası, kız kardeşi ve yeğeninin öldüğünü birkaç gün önce söylendi. Kazadan kendisini sorumlu tutan genç, yaşadığı üzüntüyle hayata küstü. Vücut direnci tamamen düşen Söylemez, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Söylemez'in 7.5 aylık hamile eşi Büşra Söylemez de acı haberle yıkıldı.

KAZIM YÖRÜKÇE