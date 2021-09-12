‘Türk kadınını zincire vuracak güç doğmadı’

CHP'Lİ Edremit Belediyesi tarafından kurtuluş günü etkinliğinde, Türk kadının kara çarşaf ile örtülüp zincire vurulmasına bir tepki de MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan geldi. Partisinin Manisa'daki programına katılan Durmaz, "Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde silahını kuşanıp Nene Hatun gibi düşmana karşı koyan Türk kadınını zincire vuracak güç daha anasının karnından doğmamıştır. Zincire vurulması gereken Yunanistan bayraklarının gölgesinde sirtaki ile sözde kurtuluş günü düzenleyen ahlaksız siyasettir" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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