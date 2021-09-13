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Balıkesir'de 32 gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi 32 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir’de 32 gözaltı
İHA

13.09.2021, 17:26

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvalık, Balya, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde 10-12 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 62 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 140 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet kasatura ele geçirildi.

6-12 Eylül 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde ise 38 kilo 432 gram kubar esrar, bin 55 kök kenevir, 111 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 adet sahte belge, 21 bin 200 adet dolu makaron, 80 kilo tütün, 182 litre kaçak içki ve 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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