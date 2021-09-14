Edremit’teki skandala tepki gösteren Tuna’ya destek yağıyor

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde düzenlenen kurtuluş kutlamalarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından hazırlanan mizansende bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Partili Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna'ya ülkenin farklı illerinden tebrik ve teşekkürler geliyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı Şehit ve Gaziler Komisyonu yöneticileri ve üyeleri, Edremit'e gelerek AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Murat Tuna'yı ziyaret etti. Tuna'ya ziyarette plaket takdim eden 15 Temmuz gazisi ve Devlet Övünç Madalyası sahibi Arif Bostancı, "Sizin bu haykırışınız, bizlere 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşattı" dedi.

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