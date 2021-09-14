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Haberler Balıkesir Seyir halindeyken alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı. Yangın büyümeden söndürülürken araç şoförü olaydan yara almadan kurtuldu

Seyir halindeyken alev aldı
İHA

14.09.2021, 18:23

Bandırma İnönü Caddesi üzerinde seyir halindeki araçta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre Bandırma İnönü Caddesinde seyir halinde giden 16 ACU 112 plakalı araçta bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Motor kısmında meydana gelen yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken araç şoförü olaydan yara almadan kurtuldu. Yanan araç çekici ile yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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