CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı skandalı böyle savundu!

Edremit'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kapsamında kurtuluş şenlikleri düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde, Türk kadının temsil eden genç bir kıza kara çarşaf giydiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), genç kızı zincire vurarak Türk kadınına ağır hakaret içeren görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan skandalın ardından Türk kadınının tarihin hiçbir döneminde zincire vurulmadığı ve vurulamayacağı hatırlatılarak tepki gösterilmişti. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından gösteriyi düzenleyen dernek üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış ve Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ise merkeze alınmıştı.

CHP'DEN PİŞKİN SAVUNMA

Özellikle de kadınlar tarafından tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yaşananların siyasi bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

Türk Kadınına yapılan hakareti görmezden gelen Sarı, "Ak Parti Hükümeti Balıkesir'in kurtuluş günü kutlamalarına gölge düşürmeye çalıştı" diyerek bir başka skandal açıklamaya imza attı.

"GÖSTERİLEN TAVIRLAR YERSİZ"MİŞ

Yaşananların bir mizansen olduğunu savunan CHP'li Sarı, "Kurtuluş gösterileri sırasında kara çarşaf ve zincir kullanılan gösteriye verilen tepkiler yersizdir. Bu olaya siyasi bir anlam yüklemeye çalıştılar. Algı yaratma çabasına girdiler. Oysa orada bir mizansen var" diyerek Türk kadınına zincir vurulmasını önemsemedi ve küçümsedi.