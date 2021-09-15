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Haberler Balıkesir Funda’nın organları 5 kişiye hayat oldu

Funda’nın organları 5 kişiye hayat oldu

Funda’nın organları 5 kişiye hayat oldu

15.9.2021

Balıkesir'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye götürülen 36 yaşındaki Funda Nurgül Otçu hayatını kaybetti. Merhumenin eşi, organlarını bağışlama kararı aldı. Funda Nurgül Otçu'dan alınan 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğer organ bekleyen hastalara umut oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel, "Değerli kardeşimiz, ailesinin isteği doğrultusunda diğer insanlarda yaşamaya devam edecek. Bu yıl 14 ailemizin yapmış olduğu organ bağışı sayesinde 36 hastamız organ nakli olarak hayata tutunmuştur. Balıkesir halkı bu yüce gönüllülüğü ile örnek olmuştur. Vefat eden hastalarımıza rahmet, insan hayatının önemini her şeyden üstün tutarak cana can katan kederli ailelerimize baş sağlığı dileriz" diye konuştu.

■ SUAT SALGIN

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