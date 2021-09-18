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Haberler Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İvrindi’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
AA

18.09.2021, 16:58

Alınan bilgiye göre, Osmanlar Mahallesi mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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