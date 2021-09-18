İvrindi’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Osmanlar Mahallesi mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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