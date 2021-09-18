Alınan bilgiye göre, Osmanlar Mahallesi mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Marmaris küllerinden yeniden doğuyor! İşte yeni görüntüler
İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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